Vali Coşkun Elbistan'da incelemelerde bulundu

Vali Ömer Faruk Coşkun, Elbistan programı kapsamında ilk olarak Şehir Müzesini ziyaret etti. Vali Coşkun, müze girişinde Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, Şehir Müzesi Müdürü Halis Ünsal ve ilgililer tarafından karşılandı. Vali Özkan'a, Elbistan Şehir Müzesinin açılmasıyla ilgili son hazırlıklar ve müzedeki eserlere ilişkin bilgi verildi. Vali Coşkun, müzedeki salonları ve sergilenen eserleri inceledi. İnceleme sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Vali Coşkun, Elbistan şehir Müzesi’nin açılmasıyla ilgili son aşamaya gelindiğini belirtti.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Şehir Müzesindeki incelemelerinin ardından daha sonraki durağı olan Elbistan Adliyesine geçti. Vali Coşkun, burada da Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı’nın misafiri oldu. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu’nun da eşliğinde Elbistan Adliyesinde incelemelerde bulunan Vali Coşkun, Başsavcı Ormancı'dan da çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Başsavcı Ormancı, Vali Coşkun’a ziyaretin anısına tablo hediye etti.

Vali Coşkun'un ilçedeki ziyaret programı kapsamındaki son durağı Pınarbaşı mesire alanı oldu. Vali Coşkun, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’den Kaynarca rekreasyon projesi, Pınarbaşı’ndaki çalışmalar ve diğer hizmetlere ilişkin bilgi aldı. Vali Coşkun, Mükrime Hatun Kültür Evi’nde sonlandırdığı programda Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le şehrin sorunlarını ve çözüm önerilerini görüştü. Burada Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Vali Coşkun’a el dokuma kilim hediye etti.

Vali Coşkun, misafirperverliklerinden dolayı Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı’ya teşekkür etti.