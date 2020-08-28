Vali Coşkun, Ekinözü ve Nurhak’ta incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ekinözü ziyaretinde ilk olarak Kaymakam Talat Tabur ile bir süre görüşerek ilçedeki kamu yatırımları ve tüm hizmet alanları hakkında bilgiler aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Ekinözü Belediye Başkanlığı’na geçen Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Bilal Eker ile bir araya geldi. Belediye hizmetleri ile ilgili Başkan Eker tarafından bilgilendirilen Vali Coşkun, ilçemizde iyileştirilmesi gereken alanların ve kamu yatırımlarının desteklenmesi hususunda valilik olarak imkânlar dâhilinde destek verme gayreti içerisinde olunacağını belirtti.

İlçedeki temaslarına devam eden Vali Coşkun, İçmeler’de vatandaşlar ve esnafları ziyaret ederek, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması hususunda hatırlatmalarda bulundu.

Daha sonra Nurhak ilçesine geçen Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, görevine kısa süre önce başlayan Kaymakam Yasin Akgül ile bir süre sohbet etti. Vali Coşkun, Kaymakam Akgül’e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak başarılar diledi. Vali Coşkun ayrıca, Kaymakam Yasin Akgül’den ilçenin ekonomik yapısı, eğitim, sağlık ve asayiş hizmetleri, tarımsal faaliyetler, tarihi ve kültürel varlıkları hakkında bilgiler aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Nurhak Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun, Başkan İlhami Bozan ile bir süre görüşerek Belediye hizmetleri ile ilgili bilgilendirildi.

Kültür Merkezi’nde muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Vali Coşkun, burada yaptığı açıklamada; ilçeye daha iyi hizmetler sunulması ve kamu yatırımlarının aksatılmaması noktasında birlikte gayret göstereceklerini belirtti.

Daha sonra vatandaşlarla selamlaşıp bir süre hasbıhal eden Vali Coşkun, esnafları da ziyaret ederek maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması hususunda hatırlatmalarda bulundu.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Nurhak programını, Kaymakam Yasin Akgül ve Belediye Başkanı İlhami Bozan ile birlikte Valilik ve Nurhak Belediyesinin katkılarıyla yapılan Park’ın açılışını gerçekleştirerek sonlandırdı.





