Vali Coşkun: “Covid-19 hastasının normal tedavi maliyeti 5 bin TL”

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentteki sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerine koronavirüs ile mücadele kapsamında kaleme aldığı mektubunda, kontrollü sosyal hayat dönemine geçişle birlikte azalan vaka sayılarında tekrar artışın yaşandığına dikkat çekti.

Bu tabloyu tersine çevirmenin alınan tedbirlere uymakla mümkün olduğunu kaydeden Vali Coşkun, sağlık çalışanlarının da verdiği mücadelenin önemine değinerek, “Bir Covid-19 hastasının hastanede serviste tedavi maliyeti ortalama 5 bin TL, yoğun bakımda tedavi maliyeti ise ortalama 15 bin TL'dir. Hâlbuki bu maliyetlerin en aza indirilmesi ve harcamaların vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak amacıyla kullanılabilmesi, siz kıymetli hemşerilerimizin alacağı tedbirlere bağlı olup, aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek kalabalık ortamlardan uzak durulduğu takdirde bu salgın sürecini hep birlikte en az zararla atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.