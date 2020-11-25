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Vali Coşkun, artan vakalara karşı bir kez daha uyardı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, il genelindeki Covid-19 vakalarının arttığına dikkati çekerek, “Alınan yeni tedbirlerle vakaların azalacağını ümit ediyoruz” dedi.

Vali Coşkun, artan vakalara karşı bir kez daha uyardı
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Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluş amirlerinin katılımıyla İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 

 Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ömer Faruk Coşkun; “Son zamanlarda ülkemizin her yerinde olduğu gibi İlimizde de vaka sayılarında bir artış söz konusu. İlimizde filyasyon ve izolasyon çalışmalarını tekrar gözden geçirmek, hem ilgili kurumlarımızın önerilerini almak hem de kurumlar arası koordine edilmesi gereken hususları istişare etmek üzere toplandık” dedi.

Salgına karşı topyekun mücadele vurgusu yapan Vali Coşkun, “İl Sağlık Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımız, filyasyon ve izolasyon konusunda gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak fedakârca çalışmalarına devam ediyorlar. Cumhurbaşkanlığımızın kararı ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda ülkemizin her yerinde olduğu gibi İlimizde de yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Söz konusu tedbirler neticesinde vakaların azalacağını ümit ediyoruz.

 Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm kurumlarımızdan aktif olarak görev almasını, sorumluluk duygusuyla hareket etmesini ve sürece destek vermesini bekliyoruz. Bu süreç topyekûn bir mücadeleye gerektiriyor. Kurumlarımız ve vatandaşlarımızdan sürece destek olmasını bekliyoruz. İnşallah birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.  

 İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs (salgınıyla mücadele kapsamında, il genelinde yapılan filyasyon ve izolasyon çalışmaları, hastanelerin kapasitesi, saha çalışması ve işletmeler yönünde alınması gereken ek önlem talepleri ile ilgili sunum yapıldı.


 


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