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Vakıfbank yeni binasında hizmette

Vakıfbank Elbistan Şubesi’nin, Hulusi Efendi Bulvarı üzerindeki yeni binası, düzenlenen mütevazı bir törenle Elbistan halkının hizmetine açıldı.

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Vakıfbank yeni binasında hizmette

            Vakıfbank Elbistan Şubesi’nin, Hulusi Efendi Bulvarı üzerindeki yeni binası, düzenlenen mütevazı bir törenle Elbistan halkının hizmetine açıldı.

Geçici bir süreyle Mevlana Caddesi üzerinde hizmet veren Vakıfbank Elbistan Şubesi, bu süre zarfında yapılan yeni binasına taşındı.

Yeni binanın açılış töreninde konuşan Vakıfbank Elbistan Şube Müdürü Ali Rıza Demir, şunları söyledi:

“Bugüne kadar esnafından çiftçisine, memurundan işçisine tüm sektörlere her türlü ihtiyaçları için en uygun şartlarda kredi imkanı sunan Vakıfbank, halden anlayan bankacılık misyonu kapsamında yine tüm sektörlere, 5 kattan oluşan son derece düzenli ve modern yeni binasında hizmet vermeye devam edecek. Elbistan için yapılmış özel hizmet binamızda, tüm sektörlere destek vermeye devam edeceğiz. Başta banka personelimiz olmak üzere bölge müdürlerimiz, Genel Müdürlüğümüze, Elbistan Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ayrıca Vakıfbank eski binasında bulunan mobilyalar ve diğer malzemeler, ihtiyacı olan köy okullarımıza, eğitime destek kapsamında hibe edildi. Vakıfbank ailesi olarak bunun da mutluluğunu yaşıyoruz.”

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