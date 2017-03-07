Vakıf Başkanı Ateş’ten vefa ziyareti

Merkezi Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş, Somuncu Baba Külliyesi’nin mimarı olan ve aynı zamanda yarım asırdan beri Darende’ye hizmet eden Yüksek Mimar-Mühendis Şerif Ali Akkurt’a İstanbul’daki evinde vefa ziyaretinde bulundu.

Darende’ye bağlı Balaban Mahallesi’nde yer alan ve ilginç mimarisi ile dikkat çeken, Şeyh Abdurrahman Erzincâni Camii’nin de mimarı olan Akkurt, birçok eserde yer aldı.

Elbistanın Sesi Gazetesi yazarlarından Mehmet Gözükara ile Adnan Güllü, Darende’ye yaptıkları araştırma ziyaretinde bu camiyi de gezerek, caminin mimarisi ve özellikleri hakkında notlar almışlardı.

Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hamidettin Ateş ziyarette, 87 yaşındaki Akkurt’a Darende’ye ve Hulusi Efendi Vakfı’na yapmış olduğu eser ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Şerif Ali Akkurt’un, Somuncu Baba’ya hizmet aşkının, Hulusi Efendi Hazretlerine olan muhabbetinin hiçbir zaman değişmediğini artarak büyüdüğünü belirten Hamid Hamidettin Ateş, “Hulusi Efendi Vakfı’nın hizmetlerinde her zaman bir vakıf insanı olarak görev almış, örnek eserler meydana getirmiştir. Balaban’daki Şeyh Abdurrahman Erzincâni Camii, Somuncu Baba Camiinin önündeki havuz projesi, Özel ilköğretim binası, İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat binası projelerinde yapmış olduğu katkı ve hizmetler takdire şayandır” dedi.

Yüksek Mimar Akkurt da, evinde bir süre ağırladığı Hamid Hamidettin Ateş’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Darende’ye hizmeti her zaman bir şeref gibi gördüğünü söyledi.

Akkurt, Vakfa olan gönül bağını anlatarak, “Sivas´ta askerlik vazifemi yaptığım dönemlerde merhum Yücel Sarı ile birlikte Balaban’daki Şeyh Abdurrahman Erzincâni Cami ve Somuncu Baba Camiinin önüne havuz inşaatı için ilk defa Darende’ye gelmiştim. Burada da hayatım boyunca hizmetinden ayrılmak istemediğim Hulusi Efendi Hazretleriyle tanıştım. Şimdi aynı muhabbet ve samimiyetle sizleri ağırlıyorum. Bu benim için büyük bir onur ve şereftir” diye konuştu.













Elbistanın Sesi Gazetesi yazarlarından Mehmet Gözükara ile Adnan Güllü, Darende’ye yaptıkları araştırma ziyaretinde bu camiyi de gezerek, caminin mimarisi ve özellikleri hakkında notlar almışlardı.