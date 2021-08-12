Vakalar arttı hastanedeki Covid servisi sayısı 3’e çıktı

İlçedeki vaka sayısındaki artış, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar adlı uygulamasından da net bir şekilde belli olurken; kent merkezinde yüksek riski gösteren kırmızı renkli alanların çokluğu dikkatlerden kaçmıyor.

Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,19, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 50,24 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı da 81 milyon doza yaklaştı. Elbistan’da aşılama çalışmaları hızla sürerken toplam doz sayısı 110 binli rakamlara ulaştı.

Kahramanmaraş'ta 100 bin nüfusa denk gelen bir hatalık toplam Covid-19 vaka sayısı, 3 kat artarak 51,53'e yükseldi. Bu artıştan en fazla etkilenen ilçelerden biri de Elbistan oldu. Elbistan’da artan vaka sayıları ile birlikte Elbistan Devlet Hastanesi’nde haziran ayı ortalarında kapatılan Covid-19 yoğun bakım servisleri yeniden açıldı. Şuanda 2 ayrı Covid-19 yoğun bakım servisinde hastaların tedavi gördüğü bildirildi.

Hastaneye başvuru sayısının yoğunlaşması, yine 2 ay önce 1’e düşürülen Covid-19 servis sayısının da arttırılmasına neden oldu. Haziran ayı ortalarında tek servisin hizmet verdiği ve yatan hastaların da tek haneli rakamlara düştüğü Elbistan Devlet Hastanesi’nde Covid-19 servis sayısı 3’e yükseltildi. 2 servisin dolu olduğu hastanede, 3.servisin de tedbir amaçlı açık tutulduğu bildirildi.

Hayat Eve Sığar Uygulamasında yüksek riski niteleyen kırmızı alanlarda genişlemeye devam ediyor. Tam kapanma döneminde neredeyse kırmızı rengin olmadığı ilçe haritasında, riskli bölgeler artış gösteriyor.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske, mesafe ve temizlik denetimlerini sıklaştırırken, camilerden de vatandaşlara tedbirlere uymaları için anonslar yapılıyor.

Kahramanmaraş Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Elbistan Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, hiç aşı olmayan ya da 2.doz aşısına gelmeyen vatandaşları uyarıyor.