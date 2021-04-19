Vaka sayısındaki artış hızında önemli yavaşlama

Kahramanmaraş, yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarında son 7 haftaya göre en az artışın yaşandığı haftayı geride bıraktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu. Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova ve Kırklareli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Kahramanmaraş’ta ise 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 221,46 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın açıkladığı rakamlara göre, Kahramanmaraş’ta 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka oranında 7 haftadan sonra bir ilk yaşandı. 20-26 Şubat tarihleri arasında yüz binde 32,90, 27 Şubat 5 Mart tarihleri arasında yüz binde 41,52, 6-12 Mart tarihleri arasında yüz binde 56,50, 13-19 Mart tarihleri arasında yüz binde 67,37, 20-26 Mart tarihleri arasında yüz binde 89,03, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yüz binde 112,83 ve 3-9 Nisan tarihleri arasında yüz binde 210,33 olarak hesaplandı. 10-16 Nisan tarihleri arasında ise vaka artışının hızı ciddi şekilde düştüğüne işaret eden sonuçlar tespit edildi. Geride kalan 7 haftalık sürede iki hafta arasındaki vaka artış hızındaki makas, son haftada daralarak umut verdi. Kahramanmaraş’ta son hafta içerisindeki vaka artışı, yüzde 10 olarak gerçekleşti.