Vaka sayısında 1 haftada 5 puana yakın artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Temmuz arasındaki vaka sayılarını açıkladı. Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu. Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı insidans haritasında Kahramanmaraş’taki vaka sayısının da 2 haftalık artışını sürdürdüğü görüldü. 10-16 Temmuz haftasında 12,20 olan vaka sayısı, 17-23 Temmuz haftasında 5 puana yakın artarak 15,99’a yükseldi.

Bakan Koca, paylaşımında “Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız” çağrısını yaptı.