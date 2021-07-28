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Vaka sayısında 1 haftada 5 puana yakın artış

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı insidans haritasına göre Kahramanmaraş’ta vaka sayısı yüz binde 12,20’den 16,99’a yükseldi.

Vaka sayısında 1 haftada 5 puana yakın artış
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Temmuz arasındaki vaka sayılarını açıkladı. Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu. Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı insidans haritasında Kahramanmaraş’taki vaka sayısının da 2 haftalık artışını sürdürdüğü görüldü. 10-16 Temmuz haftasında 12,20 olan vaka sayısı, 17-23 Temmuz haftasında 5 puana yakın artarak 15,99’a yükseldi.

Bakan Koca, paylaşımında “Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız” çağrısını yaptı.

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Vaka Sayısında 1 Haftada 5 Puana Yakın Artış