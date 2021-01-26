Vaka sayısı sıfırlanıyor

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, koronavirüsle gelinen bu sevindirici durumun, kurallara ve tedbirlere uyulmasının sonucu olduğunu söyleyerek, tüm vatandaşlarla virüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları ve kamu görevlilerine teşekkür etti.

Kaymakam Demir, mücadelede kararlılık vurgusu da yaparak, “Rehavete kapılırsak eski günlere dönmemiz içten bile değil” diye konuştu.

Dünyanın tamamını saran ve ülkemizde Mart ayından itibaren görülen Covid-19, 143 bin nüfuslu Elbistan’da kendisini Nisan 2020’de gösterdi. Artan vakalar, 13 Nisan’da bir mezranın karantinaya alınmasıyla birlikte kendisini gösterdi. Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm ise, karantinaya alınan mezrada gerçekleşti. Ülke çapında başlatılan kısıtlamalar ve tedbirler, Elbistan’da da yaşamı kökten değiştirdi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları, bazı işletmelerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, seyahat yasağı gibi tedbirler hayata geçirildi. Bu süreçte özellikle maske, mesafe ve temizlik konularından taviz verilmemesi için sürekli denetimler yapıldı. Haziran itibariyle yeni normal yaşam adı altında başlayan süreçle birlikte ülke çapındaki virüs sayıları, ciddi oranda arttı. Elbistan’da da tedbirlere tam uyumun sağlanamaması, vatandaşların uyarıları kulak ardı etmesi, vaka sayılarını tırmandırdı. Ağustos ve Eylül ayları, vaka sayılarının pik yaptığı dönemler oldu. Öyle ki; Elbistan’da günlük vaka sayıları 3 haneli rakamları gördü. Bu olumsuz tablo, ölüm rakamlarına da yansıdı. Elbistan, Eylül ayında günlük 4-5 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğine şahit oldu.

Çemberin daraldığını gören ve virüsün en yakınlarını hayattan kopardığına tanıklık eden vatandaşlar, tedbirlere daha sıkı sarılmaya başladı. Elbistan Kaymakamlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların sahadaki çalışmaları, Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki tüm personeller ve filyasyon ekiplerinin kararlılığı ilçeyi yeni bir pikten kurtardı. Ekim ayı ile birlikte virüsün yayılışı azalmaya başladı. İlçedeki vaka sayısındaki düşüş, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasında açıkça görüldü. İlçenin tamamını kaplayan yüksek riski temsil eden kırmızı renk, yeşile döndü. Uygulama incelediğinde ilçe merkezinde hiç kırmızı noktanın olmadığı görülüyor. Elbistan’da günlük tespit edilen vaka sayısı 3’e kadar düşerken evde ve hastanede tedavi gören hastalar da 50’nin altına indi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, virüsle mücadelede elde edilen bu başarıda toplumun tamamının katkısı olduğuna işaret etti.

Vaka sayılarının sıfırlandığı günleri görmek için, vatandaşların devam eden süreçte aynı hassasiyeti göstermelerini isteyen Kaymakam Demir, “Sürecin en başından beri, koronavirüsün alacağımız tedbirlerden güçlü olmadığını dile getiriyoruz. Zaman zaman ülkemiz genelinde olduğu gibi korkutucu durumlarla karşılaştık ama virüsle mücadeleden asla yılmadık. Sürekli sahada olduk; sağlık çalışanlarımız bu mücadeleyi sırtladı. Filyasyon ekiplerimiz kapı kapı dolaştı. Polisimiz, jandarmamız ve tüm kamu birimlerimiz, vatandaşlarımızı tedbirlere uymaları yönünde farkındalık düzeyini arttırmak için mücadele verdi. Tüm kurumlarımızın koordineli çalışması sayesinde sıkıntılı bir süreci iyi bir şekilde yönetmeyi başardık. Topyekun bir gayretin sonucunda bu güzel tabloya ulaştık. Bu tablonun sürmesi ve sıkıntılı dönemlerden kurtulabilmenin bizlerin elinde olduğunu asla unutmayalım. Kurallara uyalım. Tedbirlerimizi gevşetmeden rehavete kapılmadan aynı kararlılıkla mücadelemize devam edelim. Biz, ilk günkü azimle virüsün yayılmasını engellemek adına çalışacağız. Tüm vatandaşlarımızdan da hassasiyet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demir, “Salgının en başından beri, hayat kurtarmaya odaklanan sağlık personellerimize, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimize, emniyet ve jandarma, zabıta teşkilatımızın mensuplarına, daire müdürlerimize ve bu mücadeleye emek veren tüm görevlilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





