Vaka sayısı grafiği açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı. İnsidans haritasına göre Kahramanmaraş’ta vaka oranı 100 binde 239,09’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından her bir ildeki 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren güncel insidans haritasını paylaştı. Vaka oranları, İstanbul'da 854,75 Ankara'da 567,88 İzmir'de 335,09 olarak açıklandı. Vaka sayısının en yüksek olduğu iller İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli oldu. En az vakanın görüldüğü iller ise, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt oldu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Evimiz en güvenli kalemiz. Bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı rakamlara göre, Kahramanmaraş’ta 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka oranındaki artış sürdü. 20-26 Şubat tarihleri arasında yüz binde 32,90’la başlayan vaka sayıları aradan geçen 8 haftalık süreçte 239,09’a ulaştı.