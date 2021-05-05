Vaka sayılarında 8 hafta sonra düşüş

Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı. İnsidans haritasına göre Kahramanmaraş’ta vaka oranı 100 binde 239,09’dan 137,57’ye düştü. 20-26 Şubat tarihleri arasında yüz binde 32,90’la başlayan vaka sayıları aradan geçen 8 haftalık süreçte 239,09’a ulaşmıştı. 8 hafta sonra gelen bu düşüşte tam kapanmanın etkisinin olduğu düşünülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek” dedi.