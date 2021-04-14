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Vaka sayılarında 7 haftalık artış 7 kata yaklaştı

Kahramanmaraş’ta son 7 haftada haftalık vaka sayılarında artış 7 kata yaklaştı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 3-9 Nisan döneminde Kahramanmaraş’ın 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 210,33’e yükseldi.

Vaka sayılarında 7 haftalık artış 7 kata yaklaştı
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Valilik, bu yükselişe dikkat çekerek özellikle iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliklerden uzak durulması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın, 20-26 Şubat haftası itibariyle il il açıkladığı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka tablosunda Kahramanmaraş’taki yükseliş sürüyor. 20-26 Şubat haftasında yüz binde 32,90 olarak belirlenen vaka oranı aradan geçen 7 hafta sonunda yüz binde 210,33’e yükseldi.

Açıklanan verilerde ilde vaka artışının 7 haftadır devam etmesi ve son bir haftadaki oranlara göre yüzde 100’e yakına ulaşması üzerine Kahramanmaraş Valiliği tarafından uyarı üstüne uyarı geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ev içi bulaşma oranının yüksekliğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “İftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliklerden uzak duralım. Son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak iftar veya sahurlarda misafir kabul etmeyelim” uyarısı yapıldı.

Ayrıca, “İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritada ilimizin vaka oranı 210,33 olarak belirtilmiştir. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de vaka oranı fazlasıyla artmaya devam etmektedir. Salgının bitmesi için devletimizin önemle üzerinde durduğu tedbirlere riayet ederek vakaları bir an önce sonlandırmak için el birliği ile hareket etmeliyiz. Bu mübarek ayın dünyayı etkisi altına alarak sağlığımızı tehdit eden salgın musibetinden kurtulmamıza vesile olması temennisi ile lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım” çağrısında bulunuldu.

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Vaka Sayılarında 7 Haftalık Artış 7 Kata Yaklaştı