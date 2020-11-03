Vaka sayıları düşmeyince kısıtlamalar geri geldi

Ülke genelinde artan vaka sayıları, yeni kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Alınan yeni tedbirler kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22.00’de kapanacak

Türkiye'de özellikle son iki haftadır vaka sayıları 2 binin üzerinde seyretmesi, yeni kısıtlamaların hayata geçirilmesine neden oldu. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı şehirlerde zaman zaman endişe verici düzeylere ulaşan vaka artışlarına rağmen genel olarak kontrollü bir süreç yaşandığını söyledi.

Günlük hasta sayının yönetilebilir seviyelerde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirleri de, “Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek. Pazar yeri ve market gibi yoğun denetimler artırılacak. Lokanta, pastane, berber, düğün salonu, sinema, konser salonu gibi tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecek” olarak sıraladı.

Yerli koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşıyı ülkemizde kullanılabilir seviyeye getirmeyi planlıyoruz. Kendi aşımızı da bahar aylarında kullanılabilir kılmak istiyoruz" diye konuştu.