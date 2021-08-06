Vaka sayıları 3 kat birden arttı

Artan vaka sayıları ve aşılama ile ilgili değerlendirme yapan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Ateş de Covid-19’un, bundan sonra aşısızların hastalığı olacak gibi gözüktüğünü dile getirdi.

Ülke genelindeki 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka oranlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun” çağrısında bulundu. Bakan Koca’nın paylaştığı insidans haritasına göre, Kahramanmaraş’ta 17-23 Temmuz haftasında 16,99 olan vaka sayısı, 24-30 Temmuz haftasında 3 kat artarak 51,53’e ulaştı.

Elbistan’da da artan vaka sayıları nedeniyle polis ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıklaştırdı. Şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, çayevi gibi bölgelerde denetimlerde bulunan polis ekipleri, araçlardan da anons yaparak vatandaşları uyardı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Ateş de, aşılama oranlarını değerlendirdi.

Tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirten Ateş, “Bayram tatilinin olması, insanların aşılamanın yapılmasıyla beraber güven duygusuna kapılıp, maskeye mesafeye çok uymaması, tatil dönemi dolayısıyla insan hareketliliğin artması vaka sayılarının artmasında temel neden oldu. Bakanlığın bu konudaki gerekli uyarılarına rağmen bizlerde gerekli hassasiyeti gösteremedik. Kahramanmaraş’ta aşı kategorisinde turuncu kategorisindeyiz. Yüzde 57,5 oranında aşılama oranımız var. Biraz gayret edersek bundan sonra da bu oranı daha da yükselteceğimizi düşünüyorum.

Ülkemizde aşıyla ilgili kafa karışıklıklarının olduğunu görüyoruz. Genellikle ilk doz aşı oranlarının dünya genelinde yüksek olduğunu ancak ikinci dozda çekimserlik olduğunu görüyoruz. Bunun nedenleri; ikinci dozda biraz daha ağır semptomlar olduğu yönündeki söylentiler. Oysaki hiçbir aşı hastalığı geçirmek kadar riskli değil. Bu açıdan mutlaka aşımızı olarak korunmamız lazım. Çünkü artık bundan sonra bu hastalık aşısızların hastalığı olacak gibi gözüküyor. Yatış oranlarına baktığımızda büyük oranın aşısız kişiler olduğu gözleniyor” ifadelerini kullandı.