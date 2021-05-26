Vaka sayıları 13 hafta önceki seviyeye düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa denk gelen Covid-19 insidans haritasını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın 13 haftadır Türkiye haritası üzerinden il bazında açıkladığı 100 nüfusa denk gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasında Kahramanmaraş’taki düşüş devam etti. Buna göre Kahramanmaraş'ta rakam 35,95 oldu. Bu rakam, insidans haritası uygulamasının başladığı 20-26 Şubat haftasındaki vaka sarılarının 3 puan üzerinde gerçekleşti.

Kahramanmaraş’ta vakaların 12 haftalık seyri ise şu şekilde gerçekleşmişti:

“20-26 Şubat haftasında yüz binde 32,90, 27 Şubat-5 Mart haftasında yüz binde 41,52, 6-12 Mart haftasında yüz binde 56,50, 13-19 Mart haftasında yüz binde 67,37, 20-26 Mart haftasında yüz binde 89,03, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yüz binde 112,83, 3-9 Nisan haftasında yüz binde 210,33, 10-16 Nisan haftasında yüz binde 221,46, 17-23 Nisan haftasında yüz binde 239,09, 24-30 Nisan haftasında yüz binde 137,57, 1-7 Mayıs haftasında yüz binde 91,68, 8-14 Mayıs haftasında yüz binde 43,06.”