Uzun Çarşı’da aşı standı açıldı

Türkiye genelinde yapılan Covid-19 aşı sayısı 49 milyon doza yaklaşırken, Kahramanmaraş’ta da 500 binin üzerinde aşı uygulandı. Elbistan’da da aşı seferberliği sürüyor. Elbistan Devlet Hastanesi başta olmak üzere, aile sağlığı merkezleri ve Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü, aşılama için yoğun çaba harcıyor. Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, randevusuz aşının yanı sıra sanayi bölgeleri başta olmak üzere vatandaşın ayağına kadar giderek aşılama çalışması yapıyor.

70 bin dozdan fazla aşı yapılan Elbistan, nüfusa oranla ortalamanın üzerinde seyrediyor. Bu oranın daha hızlı yükselmesi ve mesafe kat edilmesi amacıyla diğer aşı noktalarına ek olarak Uzun Çarşı’da da aşı standı açıldı. 30 Haziran’a kadar açık olacak stantta 18 yaş üstü tüm vatandaşlara aşı uygulaması yapılacak. Yoğun ilgi gören stantta; vatandaşlara sistem üzerinden kontrolleri yapıldıktan sonra 1 ve 2. doz aşıları yapılıyor.

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Sağlık Bakanlığının açıkladığı gruplardan birinde yer alıp henüz aşı yaptırmamış olanlara çağrıda bulunarak sırası gelen bütün vatandaşlara en hızlı şekilde aşı yaptırmalarını önerdi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, 18 yaş üstü tüm vatandaşlar ve esnaflara seslenerek, “Pandemiden kurtulmamız için toplumsal mücadeleye destek vermek istiyorsak aşımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı grupta yer alan tüm vatandaşlarımızı aşı hastanemize, sağlık birimlerimize, aile hekimlerimize ve seyyar olarak oluşturduğumuz aşı çadırlarımıza bekliyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, sosyal medya hesabından aşı standının fotoğrafını paylaşarak, başta esnaflar olmak üzere 18 yaş üstü herkesi aşı olmaya davet etti.