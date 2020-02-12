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Uzmanların uyardığı bölge için en fazla 7,3 deprem öngörüsü

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün Elazığ-Sivrice depremi ile ilgili olarak hazırladığı değerlendirme raporunda, Gölbaşı-Türkoğlu arasındaki segmentin en fazla 7,3 büyüklüğünde deprem üretebileceği bilgisi yer aldı.

Uzmanların uyardığı bölge için en fazla 7,3 deprem öngörüsü
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  Elazığ’daki depremin ardından Doğu Anadolu Fayı'nda devam eden hareketlilik, uzmanların uyarıları doğrultusunda gözleri fayın Elazığ’dan sonraki devamı niteliğindeki Kahramanmaraş ve Hatay’a çevirdi. Bölgedeki uzmanlara göre Doğu Anadolu Fay’ının Maraş bölümünde 500 yıllık birikmiş enerji var. Elazığ ve Malatya’yı vuran 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe uyarıların yapıldığı Gölbaşı-Türkoğlu segmenti için, önemli bir veri de Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün değerlendirme raporunda yer aldı.

Doğu Anadolu Fayı’nın, ülkemizin en önemli deprem kaynak zonu olduğu belirtilen Elazığ-Sivrice Depremi değerlendirme raporunda, GPS verisine göre, Karlıova ve Türkoğlu arasındaki bölümde, güncel kayma hızının 9±2 mm/yıl olduğu kaydedildi. Pazarcık ve Erkenek Segmentleri için fay geometrisi ve jeodezik verilerin karşılaştırmalarına dayanarak kayma hızını 6,5-7,0 mm/yıl olarak değerlendirildiği bilgisine yer verilen raporda, son yıllardaki GPS ölçümlerinin Doğu Anadolu Fayı üzerindeki yıllık kayma hızının 10±1 mm olduğunu gösterdiği vurgulandı.  Tarihsel ve aletsel dönem kayıtlarının, bu fayın çok sayıda yıkıcı depreme yol açtığı anımsatılan raporda, sıvılaşma riski bulunan yerleşim yerleri için de tehlikeye dikkat çekildi.

Gölbaşı-Türkoğlu arasındaki 82 kilometre uzunluğa sahip Pazarcık segmentinin en fazla 7,3 büyüklüğünde deprem üretebileceği bilgisi yer alan raporda, bu bölgenin son 500 yılda yüzey faylanması gelişmemiş aktif bir fay olduğunun da altı çizildi.


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