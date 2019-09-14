Uzman Dr. Erdinç Hatipsoylu, özel muayenehane açtı

Açılış törenine Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Afşin Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İsmail Çelik, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya ve davetliler katıldı.

Uzman Dr. Hatipsoylu, Battalgazi Mahallesi Boğaziçi Sokak Özel Yaşam Hastanesi arkasında açtığı muayenehane ve geleneksel tamamlayıcı tıp ünitesi bünyesinde mezoterapi, ozonterapi, proloterapi, kupa terapi (hacamat), hirudoterapi (tıbbi sülük tedavisi) hizmeti veriyor.

İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan ve 2018-2019 yıllarında Afşin Devlet Hastanesi’nde Fizik Tedavi Uzmanı olarak görev yapan Hatipsoylu, Elbistan’da açtığı muayenehanesinde hasta kabulüne başladı.

Açılışa katılanlara teşekkür eden Uzman Doktor Erdinç Hatipsoylu,” Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesi bünyesinde Elbistan ve bölge halkına mezoterapi, ozonterapi, proloterapi, kupa terapi (hacamat), hirudoterapi (tıbbi sülük tedavisi) hizmeti veriyoruz. Elbistan’da açtığımız muayenehanemizde hafta içi 09.00-18.00 saatleri, Cumartesi günleri ise 10.00-14.30 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Hastalarımız tedavi olmak için artık şehir dışına gitme gereksinimi duymuyor” dedi.









