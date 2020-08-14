Üzeyir Bostan, MHP Elbistan İlçe Başkanlığı’na tek aday gösterildi

Bostan, adaylığı ile ilgili değerlendirmesinde, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Bütün arkadaşlarımızın dava ruhu ve kardeşlik hissiyatıyla partimizin başarısı için sorumluluk alacağına yürekten inanıyorum” ifadesini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nda bayrak değişimine gidildi. MHP Genel Merkezi, 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olağan kongre öncesinde, MHP Elbistan İlçe Başkanlığı için tek aday olarak Üzeyir Bostan’ın gösterilmesini kararlaştırdı. Bostan’ın tek aday olarak gireceği kongre, Çınaraltı Sosyal Tesisleri’nde (yazlık öğretmenevi) gerçekleştirilecek.

Kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Elbistan İlçe Başkan adayı Üzeyir Bostan, “Kongremizin ilçemize ve ülkemize hayırlara vesile Cenab-ı Allah'tan olmasını niyaz ediyorum" diyerek “MHP Genel Başkanımız Bilge liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin emrinde ve dava ruhuyla hareket ediyoruz. Genel Merkezimizin ve İl Başkanlığımızın oluru ile kongremizde tek liste tek aday olarak ilçe başkanlığına adayım. En önemli amacımız, insanüstü bir çalışma azmini sahaya aynen yansıtarak partimizi muvaffakiyetle temsil etmektedir. Yolumuz uzun, zahmetli ve çetindir. Yardımcımız Allah, ilham ve irademizin yol başçısı büyük Türk milletidir” şeklinde konuştu.

Bostan, “Elbistan’da 29 Ağustos 2020 tarihinde yapacağımız kongremizde, birlik ve beraberliğinizin daha da sağlam temellere oturması için bütün arkadaşlarımızın dava ruhu ve kardeşlik hissiyatıyla partimizin başarısı için sorumluluk alacağına yürekten inanıyorum. Elbistan’da Milliyetçi Ülkücü Hareketimizin kongresi; liyakat, sadakat ve samimiyet vahası, milliyetçi ülkücü duruşun otağı, manevi irşat ve telkin kaynağımızdır. Kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.