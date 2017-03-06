Elbistan’a bağlı Kızılcaoba Mahallesinde üzerine televizyon düşen çocuk, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kızılcaoba Mahallesi’nde yaşandı. A.N.O. isimli çocuğun üzerine bilinmeyen bir nedenle televizyon düştü. Anne ve babası tarafından kurtarılan A.N.O isimli çocuk, hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavisine devam edilen talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer, daha önce ölümle sonuçlanan bu tür kazalara karşı ebeveynleri bir kez daha uyardı. Yetkililer, evdeki bu tür tehlikelere dikkat çekerek, televizyon başta olmak üzere bu tür eşyaların duvara ya da bulundukları yerlere sabitlenmesi gerektiğinin altını çizdiler.