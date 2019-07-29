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Üzerine düştüğü inşaat iskelesi hayatını kurtardı

Elbistan’da bir apartman inşaatının 6.katında çalıştığı sırada dengesini kaybeden sıva ustası, 2 kat aşağıdaki inşaat iskelesinin üzerine düşerek asılı kaldı. Düştüğü demir boru üzeride ölümle kalım arasında gidip gelen ustayı, diğer işçiler kurtardı.

Üzerine düştüğü inşaat iskelesi hayatını kurtardı
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Olay, Tepebaşı Caddesi üzerinde inşaat halinde olan 8 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara, söz konusu inşaatın altıncı katının dış cephesinde sıva işi yapan Hulusi Taş adlı usta, bir çalıştığı platform üzerinden bir anda dengesini kaybederek düştü. Talihsiz işçi, 2 kat aşağıda bulunan inşaat iskelesinin demirlerinin üzerine düşerek orada asılı kaldı. Taş’ın düştüğünü ve iskele demirinde asılı kaldığını gören diğer işçiler, hemen yardıma koştu. Zamanla yarışan diğer işçiler, Taş’ı asılı kaldığı iskele demirinden kurtararak aşağıya indirdi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Taş’ı, Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste müşahede altına alınan Taş'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.






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Mevlüt ÇANAK 4 hafta önce

Klimalı Bürolarda duramadığımız şu Temmuz gününde,Tarlalarda,İnşaatlarda,Helal Ekmek peşinde emek veren tüm Emekçilerin ALLAH yardımcısı olsun.Ustamıza acil şifa versin!Geçmiş olsun!

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Murat KILINÇ 4 hafta önce

Malesef iş güvenliği eğitimi ülkemizde uygulanmıyor. Bizim garibanlar emniyet kemeri takmıyorlar. Allah’a emanet çalışıyorlar. Allah şifa versin.

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emrah 3 hafta önce

Denetlemeler son hızıyla devam ediyor. Denetleyici arkadaşlar neredesiniz? o inşaatlar nasıl denetleniyor! birilerine para kazandırma derdine düşüp insan hayatı ile oynamayın. işinizi hakkıyla yapın.

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Elbistanlı 3 hafta önce

İş güvenliği sıfır tesedüf eseri iskeleye takılarak hayatta kalmıs Rabbim ailesine bagıslamıs Allah yardımcısı olsun tüm inşaat işcilerinin

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Cuma Gök 3 hafta önce

Öncelikle yaralı kardeşimize ALLAH şifalar versin. Denetim zayıf malesef devlet bunun peşine düşmesi lazım .İşveren gelip yapı ruhsatı alırken ilgili kurum aşama aşama denetleyerek izin verecek kalıp duvar yaparken gelecek spanzet varmı yoyo varmı emniyet kemeri varmı ve uyguluyormu mubarek iskele iskele degil de ne derseniz deyin iskelede korkuluk yok içten geçmeli merdiven yok sonra böyle üzücü kazalar oluyor malesef ALLAH beterinden saklasın o kadarda malıyettide yok aslında bu iş güvenliklerin. Kazasız belasız çalışmalar diliyorum işci kardeşlerime Herkes evine bir ekmek götürmek için çalışıyor alın teriyle kazanıyor. Kim bilir ailesi yada kimler onun getirecegi parayla yaşamını sürdürüyor

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