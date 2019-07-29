Üzerine düştüğü inşaat iskelesi hayatını kurtardı

Olay, Tepebaşı Caddesi üzerinde inşaat halinde olan 8 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara, söz konusu inşaatın altıncı katının dış cephesinde sıva işi yapan Hulusi Taş adlı usta, bir çalıştığı platform üzerinden bir anda dengesini kaybederek düştü. Talihsiz işçi, 2 kat aşağıda bulunan inşaat iskelesinin demirlerinin üzerine düşerek orada asılı kaldı. Taş’ın düştüğünü ve iskele demirinde asılı kaldığını gören diğer işçiler, hemen yardıma koştu. Zamanla yarışan diğer işçiler, Taş’ı asılı kaldığı iskele demirinden kurtararak aşağıya indirdi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Taş’ı, Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste müşahede altına alınan Taş'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.











