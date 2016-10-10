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Üzerine beton büz düşen işçi hayatını kaybetti

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Üzerine beton büz düşen işçi hayatını kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde altyapı çalışması sırasında iş makinesiyle indirilen beton bacanın (büz) düştüğü 29 yaşındaki Ekinözülü işçi hayatını kaybetti.

Ecel, Ekinözü ilçesine bağlı Alişar Mahallesi doğumlu olan 29 yaşındaki Mesut Can Karateke isimli işçiyi çalışmak için gittiği Burdur’un Gölhisar ilçesinde yakaladı. Edinilen bilgiye göre olay Gölhisar ilçesinin Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki kanalizasyon yenileme çalışması sırasında meydana geldi. Montajlanmak üzere iş makinesiyle yer altına indirilen beton baca, metrelerce derinlikte bekleyen talihsiz işçinin üstüne düştü. Ağır yaralanan Karateke, mesai arkadaşlarının haber vermesi sonucunda olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karateke, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve eşi de 6 aylık hamile olan Karateke’nin cenazesi, otopsinin ardından doğum yeri Ekinözü ilçesine getirilerek defnedilecek. 

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abdurrahman 3 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cenedolsun Allahsabır versin

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MUSA AKTEKİN 3 ay önce

ALLAH (cc) RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.

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Mustafa has rusya tataristan 3 ay önce

Allah rahmet eylesin insan hayatı bu kadar ucuz olmamali bunun is güvenliği nerde sorumluların cezalandirilmasi gerek ailesine sabırlar versin ben rusyada santiyedeyim gelsin türk yetkililer görsünler emniyetli calisma

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Hacıosman kurt euaş 3 ay önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun amin

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serhat curuk 3 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun arkadaşım...ailesine yakınlarına başsaglıgı dilerim...

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Bolat hüseyin 3 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ailesine ve sevenlerine Allah Sabırlar versin.

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Mehmet Şahin 3 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yüce rabbim ailesine ve sevdiklerine sabır versin.

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Ahmet Cicek/Adana 3 ay önce

Merhuma Allahtan rahmet ailesine bassagligi dilerim

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