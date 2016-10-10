Üzerine beton büz düşen işçi hayatını kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde altyapı çalışması sırasında iş makinesiyle indirilen beton bacanın (büz) düştüğü 29 yaşındaki Ekinözülü işçi hayatını kaybetti.

Ecel, Ekinözü ilçesine bağlı Alişar Mahallesi doğumlu olan 29 yaşındaki Mesut Can Karateke isimli işçiyi çalışmak için gittiği Burdur’un Gölhisar ilçesinde yakaladı. Edinilen bilgiye göre olay Gölhisar ilçesinin Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki kanalizasyon yenileme çalışması sırasında meydana geldi. Montajlanmak üzere iş makinesiyle yer altına indirilen beton baca, metrelerce derinlikte bekleyen talihsiz işçinin üstüne düştü. Ağır yaralanan Karateke, mesai arkadaşlarının haber vermesi sonucunda olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karateke, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve eşi de 6 aylık hamile olan Karateke’nin cenazesi, otopsinin ardından doğum yeri Ekinözü ilçesine getirilerek defnedilecek.



