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Üzerine bastığı çatı kaplaması kırılan işçi tamirhaneye düştü

Elbistan’da bir işyerinin çatısında çalışan işçi, üzerine bastığı polikarbon kaplamanın kırılması sonucunda yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Üzerine bastığı çatı kaplaması kırılan işçi tamirhaneye düştü
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 Elbistan’da bir işyerinin çatısında çalışan işçi, üzerine bastığı polikarbon kaplamanın kırılması sonucunda yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Olay, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan yeni sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işyerinin çatısında çalışan Yaser K. isimli işçi, aşağıya inmek isterken bitişikteki tamirhaneye ait polikarbon çatı kaplamasının üzerine bastı. İşçinin ağırlığını taşıyamayan kaplama kırıldı. Talihsiz işçi, elindeki metal kesme aleti ile birlikte yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Yaralanan işçinin yardımına, düştüğü tamirhanedeki çalışanlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaser K., tedavi altına alındı. Yaralı işçinin ameliyata alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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Mehmet ali canbolat 2 hafta önce

Allah acil sifalar versin inşAllah geçmiş olsun

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Şahin Kılınç 2 hafta önce

Allah şifalar versin. Geçmiş olsun.

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Elbistanli gurbetci 2 hafta önce

Gecmisolsun Rabbim şifa versin inşAllah

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