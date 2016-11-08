Uzaya gitmeden uzayı keşfettiler

Elbistan’da ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri, Ankara Sanayi Devleri Futbol Turnuvası ve Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak girişimleri ile ilçeye kurulan TÜRKSAT Planetaryum’unda (uzay çadırı) uzaya gitmeden uzayı tanıma ve keşfetme imkanını yaşamaya başladı.

Elbistan’da öğrenim gören yaklaşık 3 bin öğrenci, Ankara Sanayi Devleri Futbol Turnuvası’nın destekleri ile gökyüzünü özel bir optik projektör yardımıyla, kubbe altında gerçekçi simülasyonlarla incelemeye imkan sunan Planetaryum (uzay çadırı), Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kapalı spor salonuna kuruldu. Sabah saatlerinden itibaren de ilçedeki okullarda eğitim gören ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri, gruplar halinde çadırda uzayı ve astronomik bilgileri 3d olarak izleme imkanı buldu.

Planetaryum’un 3 gün boyunca Elbistan’da kalacağını belirten Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “Ankara Sanayi Devleri ve TÜRKSAT’la ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projesi kapsamında Planetaryum’da öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Ankara Sanayi Devleri ile daha önce de etkinliğimiz oldu. Şuanda ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu projedeki amacımız her grupta 50 civarında öğrencimize uzay çadırında gök cisimleri, uzay ve uzayla ilgili hem eğitici hem de eğlendirici 3d filmleri izlettiriliyor. Planetaryum çadırında 360 derece 3 boyutlu görüntü eşliğinde gerçekleşen sanal uzay yolculuğunda, gezegenlerin adı, sıcaklığı, büyüklüğü ve yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler veriliyor.

3 gün boyunca sürecek bu etkinliğimize ilkokul 3 ve 4.sınıflarda eğitim gören yaklaşık 3 bin öğrencimiz katılacak. Amacımız, öğrencilerimizin uzay ve uzay bilimlerine farkındalıklarının sağlanmasıdır. Mevcut bilgilerini görsel olarak tamamlamak, onların ufkunun genişletmek, eğitimlerinde kalıcılık sağlamak amaçlanıyor. Bu projenin yürütülmesinde ve uygulanmasında emeği geçen başta Ankara Sanayi Devleri ve TÜRKSAT yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRKSAT yetkilisi Uğur Ersınadım ise, “TÜRKSAT olarak sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Toplumun birçok kesimine ulaşmaya çalışıyoruz. Ankara Sanayi Devleri Futbol Turnuvası’nın organizasyonu ile Elbistan’a geldik. Hedef kitleyi, bu imkâna kavuşamayan öğrencilerden seçmeye çalışıyoruz. Elbistan’da olmaktan mutluyuz. 2007’den bu yana Türkiye’nin birçok coğrafyasında bu gösterileri yapıyoruz. Artık sabit planetaryumlar yaygınlaştı. Taşınabilir, seyyar planetaryum anlamında ise TÜRKSAT olarak biz bu imkanı sunmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ankara Sanayi Devleri Futbol Turnuvası Başkanı Salim Yılmaz da, “Bizi buraya davet ettikleri için İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kürşat Bayazıt Bey’e, TÜRKSAT yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bu sosyal projenin amacı yarınlarımız olan çocuklar. 7. dönemi yapıyoruz. TÜRKSAT uzay gösterisini daha önce Ermenek’te yaptık. Müthiş bir ilgi vardı. Şimdi de kendi memleketimdeyim ve çok mutluyum. Amacımız, çocuklarımızı bilinçlendirmek, onların zihninde daha güzel anılar yaratmak. Bu gaye ile içimizde yer alan tüm firmalara teşekkür ediyoruz. Büyüyerek devam edeceğiz. Çocuklara olan yardımlarımız devam edecek. Bu gösteriyi de yaygınlaştırmaya çalışacağız. Her şey çocuklar için” ifadelerini kullandı.

Planetaryum’daki uzay gösterisini izleyen çocuklar ise, kendilerine bu özel imkânı sunanlara teşekkür ettiler.



