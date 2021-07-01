Uzaktan eğitimle mezun olup kep attılar

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda (EMYO) pandemi nedeniyle 1,5 yıl uzaktan eğitim gördükten sonra mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi sona erdi. 9 programda eğitim verilen okulda, sadece 1 dönem yüz yüze eğitim gören ve kalan eğitimlerini online şekilde tamamlayıp mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, EMYO Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Günen, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Alptekin Yasım, KYK Yurt Müdürü Mükremin Yücel, okul idari ve öğretim kadrosu, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını okul birincisi olan Eray Erayman isimli öğrenci yaptı. Erayman, hayatlarının bir sayfasını kapatırken, diğer sayfasını da yeni beklentiler ve umutlarla açtıklarını söyledi.

Akgün’ün ardından mikrofona davet edilen EMYO Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren ise, okulla ilgili bilgiler verdi. Eren, “Toplam 9 programda 850 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetine devam ediyoruz. Bundan sonraki hayatınızda gururla taşıyacağınız bir diplomaya sahip oldunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da hiç durmadan çalışmaya devam edeceksiniz. Üstleneceğiniz sorumlulukların gereklerini tam olarak yerine getirmeniz gerekir. Sorumluluğumuzu çok daha ileriye taşımak istiyorsak her şeyden önce ülkemizi sevip çok çalışmalıyız. Sizler kendinizi iyi yetiştirir ve çok çalışırsanız ve ülke menfaatlerini ülke çıkarlarının önüne alırsanız milletimizin iyi bir istikbale sahip olacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Törenin son konuşmasını ise Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci yaptı.

Öğrencilere seslenen Kahveci, “Olağanüstü sebeplerden dolayı yaklaşık 1,5 yıldır eğitimi sanal alem üzerinden yürütmek zorunda kaldık. Buna rağmen mezuniyet töreni için de olsa buraya kadar geldiniz. Mezun olmakla bizden ayrılmış olmuyoruz. Üniversite olarak sizlerin her zaman yanında olacağız. Bugün emeklerinizin mükafatını aldığınız gündür. Bu vatana ve memleketimize hizmet edeceksiniz. Çok çalıştınız, zorluklardan ve meşakkatli yollardan geçip bu güne ulaştınız. Hepinizi tek tek canı gönülden tebrik ediyorum. Bu gün gurur gününüzdür” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri verildi.

Törenin son bölümü ise okul bahçesinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, öğrenci andını hep bir ağızdan okuduktan sonra keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini gösterdi.