Uzakdoğu’nun finansmanı, yerli kömüre akacak

KPMG Türkiye’nin Enerji Sektör Raporu’nda Elbistan ve Afşin bölgesinin başı çektiği yerli kömüre dayalı enerji yatırımlarının, 2017 yılı içerisinde Uzakdoğu ülkelerini Türkiye’ye çekeceği öngörüsünde bulunuldu.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, birçok kuruluşun bölgedeki enerji santralleri projelerini yakından takip ettiğini belirterek, “Bu tür raporlar ve değerlendirmeler, bölgemizdeki enerji yatırımlarına olan küresel ilginin büyüklüğüne işaret ediyor” dedi.

Yaklaşık 4 milyar tonluk linyit rezervinin üstünde duran Elbistan-Afşin bölgesi, termik santral yatırımları noktasında Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri kabul ediliyor. 8000 MW kurulu gücü bulunacak 3 ayrı santral projesi ile adından sıkça söz edilen bölge, Uzakdoğu ve Arap ülkelerindeki dev enerji firmalarının da yakın takibinde. Birleşik Arap Emirlikleri firmasıyla başlayan süreçte 14 milyar dolara mal olacak Afşin-Elbistan santrallerine ilgi gösteren Katarlı Nebras, Japonlarla işbirliği anlaşması imzaladı. Türkiye'nin en büyük termik santrali projelerinden biri olacak Afşin-Elbistan'a yatırım yapmaya hazırlanan Katar Hükümeti, Japonlarla işbirliği kararı aldı. 14 milyar dolara planlanan yatırım için kolları sıvayan Katarlı şirket Nebras, Japon firmalarla ön mutabakat anlaşması (MoU) imzaladı. Yeni ortaklıkla Katar Hükümeti'ne ait Nebras şirketi ile Japon devleri Mitsubishi Corp, Marubeni ve Chubu Electric Power firmalarıyla konsorsiyum kurulmasına karar verildi. Yatırım süreci ise henüz netlik kazanmadı.

Afşin-Elbistan sahası için daha önce benzer kuruluşların da öngörüsüyle örtüşen tahminler, bu kez KPMG Türkiye’nin Enerji Sektör Raporu’nda sıralandı. Raporda, 2017 yenilenebilir enerji santralleri, yerli kömür sahaları, doğalgaz santralleri ve elektrik dağıtımı varlıklarında bol işlemli bir yıl olacağının altı çizildi.

Türkiye enerji pazarında, her ne kadar 2016 yılında özelleştirmeler dışında çok fazla birleşme ve satın alma işlemi ile karşılaşılmasa da, 2017 yılında bu tür işlemlerin özellikle yenilebilir enerji santralleri, yerli kömür sahaları, doğal gaz santralleri ve elektrik dağıtımı varlıklarında olacağının beklendiği bilgisine yer verilen raporda, “2016 yılında, başta güneş enerjisi için olmak üzere Yenilebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) mevzuatının yayımlanması, Çayırhan kömür havzasının yerli kömür kaynakları kullanılarak kömür santrali kurulması amacıyla özelleştirme sürecinin başlaması gerçekleşti. İthal kömür santralleri için kömür ithalat ücreti getirilmesi de 2016 yılında gerçekleşti. 2017’de de bu politikanın devam edeceğini öngörüyoruz. 2017’de enerji sektöründe özelleştirme ve satın almalara ek olarak büyük yatırımlar yapılması bekleniyor. Nisan 2017’de gerçekleşecek rüzgar enerjisi ihalelerinin ve YEKA kurulumlarının yatırımcı çekmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Kapasite piyasaları mevzuatının uygun bir şekilde hazırlanmasıyla doğal gaz santrallerine nakit akışı açısından bir miktar nefes aldıracağını bekliyoruz. Çayırhan dışında yeni yerli kömür sahalarının kömür santrali kullanımına açılması da 2017 yılında gerçekleşecek. Sabit fiyatlı alım garantisi getirilecek olan bu enerji santral projeleri, özellikle Asya kökenli finansman kaynaklarını ülkemize çekecektir” denildi.





KPMG Türkiye’nin Enerji Sektör Raporu’nu değerlendiren Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, “Türkiye’nin en büyük linyit kömür rezervi burada. Bu bölgedeki enerji yatırımları dev bütçelere sahip olacak. 14 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Bu planlama uzun süredir devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız yerli kömür yatırımlarına büyük önem veriyor. Bu noktada da Çayırhan ve Afşin-Elbistan ön plana çıkıyor. Birçok kuruluşun da bu yatırımla ilgili öngörüleri var. Tabii biz hem bu tür kuruluşların raporlarını, hem de bakanlığın açıklamalarını yakından takip ediyoruz. Hepsi bölgemiz için benzer tahminlerde bunuyor. İnşallah, 2017 yılı bu öngörülerin gerçekleştiği yıl olur” şeklinde konuştu.



