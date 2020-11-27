banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucuyu açılır tavana gizlemişlerdi, cezaevini boyladılar

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir araçta yapılan aramada açılır tavan bölmesine gizlenmiş şekilde bonzai ve metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile yakalanan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Uyuşturucuyu açılır tavana gizlemişlerdi, cezaevini boyladılar
banner17
banner43

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmada şüpheli bir aracı durdurdu. Narkotik ekipleri, araçta bulunan 1’i kadın 2 kişinin üzerinde arama yaptı. Kadın şüphelinin üzerinde yapılan aramada 27,87 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik ekipleri, bu durum üzerine araçta detaylı inceleme başlattı. Aracın her bir noktasını didik didik arayan narkotik ekipleri, açılır tavan döşemesine zulalanmış şekilde 21 gram bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.

2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti ve bulundurmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, bu yöndeki çalışma ve operasyonlarının aralıksız süreceği belirtildi.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Cezaevini BoyladılarUyuşturucuyu Açılır Tavana Gizlemişlerdi