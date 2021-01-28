Uyuşturucu ve silahla yakalanan 3 şahsa ceza yağdı

Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tombak Mahallesi’nde devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen ve içinde 3 kişinin bulunduğu bir aracı durdurdu. Araçtaki kişilerin üst aramasını yapan jandarma ekipleri, 20 gram kubar esrar ele geçirdi. Ayrıca, aracı didik didik arayan jandarma ekipleri, esrar öğütmeye yarayan aparat ve 8 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ile silaha ait fişek ve 2 adet de kasatura buldu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahla ilgili olarak araçtaki C.K.(24), O.G.(33), O.K.(34) adlı şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Şahıslara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nu ihlalden toplam 10 bin 407 TL idari para cezası kesildi.