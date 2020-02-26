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Uyuşturucu ve sentetik hap satıcılarına 16 yıl hapis

Uyuşturucu ve sentetik hap satıcılarına 16 yıl hapis
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Elbistan’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan biri kadın 2 sanığa, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından toplam 16 yıl hapis cezası verildi.

Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu ve esrar ile yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan C.D. adlı kadın ile A.E. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada, sanıkların son sözleri dinlendi. Mahkeme heyeti, her iki sanığa da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8’er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanıklar, bu kararın ardından tutuklu bulundukları Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


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