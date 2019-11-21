Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep’ten sentetik uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, Elbistan-Göksun karayolunda uygulama noktası oluşturdu. M.Y.’nin kullandığı araç, Ekinözü yol kavşağında durduruldu. Araçta bulunan M.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Operasyonun devamında, bu şahsın uyuşturucu madde sattığı belirlenen E.K. ile T.A. da gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yaklaşık 12 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ile T.A.’ya, uyuşturucu madde kullanmak suçundan idari işlem yapıldı.

Mahkemeye sevk edilen M.Y. ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.