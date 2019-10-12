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Uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis cezası

Elbistan’da uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesi ile tutuklu bulunan bir sanık, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nce 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis cezası

Elbistan’da uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan B.Y. adlı şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti. Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından açılan davanın karar duruşması, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, sanığa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanık B.Y., tutuklu bulunduğu Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.



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