Uyuşturucu satmaya çalışan kadın suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Afşin ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği S.K. (21) isimli kadını takibe aldı. Şüpheliyi adım adım izleyen polis ekipleri, S.K.’yı bir şahsa uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı. S.K.’nın satmaya çalıştığı uyuşturucu maddeyi ele geçiren polis ekipleri, üst aramasında iç çamaşırı içine gizlediği bir miktar daha uyuşturucu madde buldu. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, S.K.’nın ikametinde de arama yaptı. Aramada bir miktar daha uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edilen S.K. tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.