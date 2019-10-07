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Uyuşturucu satıcısına 16 yıl 15 ay hapis cezası

Elbistan’da uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesi ile yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunan sanık, çıkarıldığı Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 yıl 15 ay hapis cezası ile 31 bin TL de idari para cezası verildi.

Uyuşturucu satıcısına 16 yıl 15 ay hapis cezası
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Elbistan’da bonzai adlı sentetik uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele grup Amirliği ekipleri tarafından geçtiğimiz ocak ayı içerisinde düzenlenen operasyonla yakalanan H.K. adlı şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti. Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından açılan davanın karar duruşması, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, sanığa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 TL de idari para cezası verilmesine hükmetti. Sanığa ayrıca uyuşturucu madde kullanmak suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Sanık H.K., yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunduğu Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

 


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ADA 14 saat önce

az bile olmuş kimbilir kimleri zehirleyecekti

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Vatandas 9 saat önce

oh çok güzel olmuş ş...size

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best 8 saat önce

Allah razı olsun emniyet personelinden hakimden

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