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Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 2 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak sürdürdükleri çalışmada, Suriye uyruklu 2 şahsı, suçüstü yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 0,68 gram metamfetamin ile 32,50 gram sentetik kannabinod maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden biri hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, diğeri hakkında da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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