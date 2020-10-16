Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep ilinden Elbistan’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Araştırmayı derinleştiren narkotik ekipleri, uyuşturucu ticaretini yapan şahısların abla G.A. ile kardeşi O.A. olduğunu belirledi. Narkotik ekipleri, Gaziantep polisi ile eşzamanlı olarak operasyon düzenledi. Abla G.A, Gaziantep’te, kardeşi O.A. ise Elbistan’da gözaltına alındı operasyonlarda uyuşturucu maddenin yanı sıra hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gaziantep’te gözaltına alınan abla G.A, Elbistan’a getirildi. Emniyetteki sorgularının ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.
Uyuşturucu satıcısı abla-kardeş tutuklandı
Gaziantep’le Elbistan arasında abla ve kardeşin yaptığı uyuşturucu satışına, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri engel oldu. Eşzamanlı yapılan operasyonla yakalanan abla ve kardeşi tutuklandı.
16 Ekim 2020 Cuma 08:03
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Uyuşturucu Satıcısı Abla-kardeş Tutuklandı
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.