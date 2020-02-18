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Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı

Elbistan’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 3 sanığa, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından toplam 37 yıl 6 ay hapis cezası ile 75 bin TL idari para cezası verildi.

Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı
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 Elbistan’da yaklaşık 1 yıl önce düzenlenen operasyonla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan A.B., H.S, M.K. ve M.A.Ü., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. 3 şüpheli hakkında açılan davanın karar duruşması, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanıklar H.S., M.K. ve M.A.Ü.’nün hazır bulunduğu duruşmaya diğer sanık A.B. ise SEGBİS’le katıldı. Duruşmada, sanıkların son sözleri dinlendi. Mahkeme heyeti, sanıklardan H.S. ile M.A.Ü.’ye uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası ile 12 bin 500’er yüz TL idari para cezası verdi. Diğer sanıklar A.B. ile M.K. ise 12 yıl 6’şar ay hapis ve 25 bin TL de idari para cezasına çarptırıldı.

Sanıklar, bu kararın ardından tutuklu bulundukları Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

 


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