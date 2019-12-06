banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı

Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı
Elbistan’da uyuşturucu madde satmak suçlamasıyla tutuklu bulunan 2 sanık, yargılandıkları Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 26 yıl 3 ay hapis ve 62 bin 500 TL de idari para cezasına çarptırıldı.

Elbistan’da bir süre önce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan M.A.T. ile F.K. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan M.A.T'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 13 yıl 9 ay hapis ile 37 bin 500 lira adli para cezasına, F.K'ya aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına hükmetti.

Her iki sanık da tutuklu bulundukları Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.