Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı

Elbistan’da uyuşturucu madde satmak suçlamasıyla tutuklu bulunan 2 sanık, yargılandıkları Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 26 yıl 3 ay hapis ve 62 bin 500 TL de idari para cezasına çarptırıldı.

Elbistan’da bir süre önce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan M.A.T. ile F.K. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan M.A.T'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 13 yıl 9 ay hapis ile 37 bin 500 lira adli para cezasına, F.K'ya aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına hükmetti.

Her iki sanık da tutuklu bulundukları Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.