Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda yakalanan 12 kişiden 4’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda 11 kişiyi yakalamıştı. Yakalanan şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 7 parça halinde toplam 56.85 gram kannobionit (bonzai) uyuşturucu madde, 1 parça halinde 2.49 gram kubar esrar uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 7 adet 7.65 çapında mermi, 3 adet av tüfeği fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 855 TL para ele geçirilmişti. Operasyonun ardından emniyetteki ifadelerinin ardından 8 kişi serbest bırakılmış, 3 kişi de gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakim karşısına çıktı. 4 şüpheli de adli mercilerce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.