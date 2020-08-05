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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik olarak ilçede yaptıkları çalışmalarda 6 şahsı gözaltına aldı. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 36 gram metamfetamin ve esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 215 TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan adliyesine sevk edilen biri kadın ve biri de erkek olmak üzere 2 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı
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Vatansever 1 gün önce

Bu şahısların ismi açık açık yazılmaliki diğer bu işlerle uğraşan hainlere örnek olsun

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