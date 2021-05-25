Uyuşturucu hap operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan Devlet Hastanesi’ne intikal eden bir adli vakayla ilgili çalışma başlattı. Söz konusu şahsın uyuşturucu kullandığının belirlenmesi sonucu, cumhuriyet savcılığından alınan arama kararına istinaden şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada, 29 adet captagon hap, bonzai yapımında kullanılan 11,33 gram fubinaca maddesi ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.