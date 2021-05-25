Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan Belediyesi’ni fatura yükünden kurtaracak GES’in kurulumuna başlandı
Elbistan Belediyesi’ni fatura yükünden kurtaracak...
Termik santral kaynaklı hava kirliliğinde ilk 3’e girdik
Termik santral kaynaklı hava kirliliğinde...
Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi’nde ikinci etap çalışmalar başladı
Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi’nde ikinci...
Hibe desteği ile ekilen yem bezelyesi çiftçinin yüzünü güldürdü
Hibe desteği ile ekilen yem...
Esnafa hibe desteği başvuruları başlıyor
Esnafa hibe desteği başvuruları başlıyor
banner191
banner162

Uyuşturucu hap operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu hap operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
banner167

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan Devlet Hastanesi’ne intikal eden bir adli vakayla ilgili çalışma başlattı. Söz konusu şahsın uyuşturucu kullandığının belirlenmesi sonucu, cumhuriyet savcılığından alınan arama kararına istinaden şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada, 29 adet captagon hap, bonzai yapımında kullanılan 11,33 gram fubinaca maddesi ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler