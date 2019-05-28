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Uyuşturucu aranan evde el yapımı tüfek ele geçirildi

Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak suçundan hakkında işlem yapılan şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada, el yapımı tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu aranan evde el yapımı tüfek ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan Sulh Ceza Hakimliği’nin talebi doğrultusunda uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak suçundan hakkında işlem yapılan G.K.’yi yakalamak için harekete geçti. Şüphelinin, Güneşli Mahallesi’ndeki ikametine operasyon yapan narkotik ekipleri, G.K.’ye ulaşamadı. Evde yapılan aramada, seri numaraları silinmiş tek kırma olarak tabir edilen el yapımı bir tüfek ele geçirdi. İkametinde bulunamayan G.K.’nin aynı mahallede başka bir adreste yer aldığını belirleyen narkotik ekipleri, şüpheliyi burada yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

G.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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