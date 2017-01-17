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Uygulama yapan polise Cafe My’den ‘waffle’ sürprizi

Geçtiğimiz günlerde açılan Cafe My, sıcaklıkların eksi 10’a ulaştığı Elbistan’da rutin yol kontrolü yapan trafik polislerine ‘waffle’ ikramı yaptı.

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Uygulama yapan polise Cafe My’den ‘waffle’ sürprizi

Geçtiğimiz günlerde açılan Cafe My, sıcaklıkların eksi 10’a ulaştığı Elbistan’da rutin yol kontrolü yapan trafik polislerine ‘waffle’ ikramı yaptı.

Cafe My, Elbistan’da asayişle vatandaşların can-mal güvenliğinin sağlanması için soğuk havalara aldırış etmeden uygulamalarını sürdüren polislere destek olmak için özel bir organizeye imza attı. Orhangazi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yol kontrolü yapan trafik polisleri ve diğer sivil polis ekiplerinin bulunduğu noktayı ziyaret eden Cafe My sahibi Yasin Arıcı, ekiplere işletmesinin mutfağında hazırlanan waffle ikram etti.

Burada bir değerlendirme yapan Cafe My sahibi Yasin Arıcı, polislerin 24 saat görev başında olduğunu belirterek, “Bu ülkenin ayakta durmasının en büyük gizli kahramanlarından biri polislerimizdir” dedi.

Polisin, her zaman vatandaşın yanında olmasının halka güven duygusu aşıladığına işaret eden Arıcı, şunları söyledi:

“Bizim güvenliğimizi sizler sağlıyorsunuz. İçeriden ve dışarıdan yapılan bunca saldırıya rağmen biz ülke olarak hala dimdik ayaktaysak, bunun gizli kahramanları da sizlerseniz. Bu ülkede terörün kökünü kazımak için gerektiğinde canlarınızı feda etmeye hazır olduğunuzu hep gösterdiniz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Şehit haberleri gelince hep içimiz yanıyor. Oysa sizin tek bir amacınız var, canınız pahasına teröre dur demek. Bunu en son Beşiktaş’taki olaylarda gördük. Sizlerin varlığı bize güç veriyor.”

Cafe My’ın ikramı için teşekkür eden polis ekipleri de, toplumdaki duyarlılığın kendilerine moral ve güç verdiğine vurgu yaptılar.

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