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Usulsüz olarak avlanan 3 şahsa ceza

Elbistan’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’nce yapılan av kontrollerinde usulsüz olarak avlandıkları tespit edilen 3 şahsa idari para cezası kesildi.

Usulsüz olarak avlanan 3 şahsa ceza
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, bu yöndeki denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimlerde, ava çıkan şahısların izin belgeleri ve limitlere uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Av sezonunun başlamasıyla birlikte ilçe genelinde ava açık avlaklarda yapılan denetimlerde 3 şahsın usulsüz olarak avlandığı tespit edildi. Söz konusu şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerinin, yasadışı avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarının 7 gün 24 esasına göre süreceği belirtildi.


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