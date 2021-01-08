Usulsüz avlanan 2 şahsa idari para cezası kesildi

Elbistan’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin yaptığı av denetimlerinde usulsüz olarak avlanan 2 şahsa idari para ve tazminat cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yasadışı avlanmaya yönelik denetimleri aralıksız olarak sürüyor. Doğa koruma ve jandarma ekipleri, ilçe koruma-denetim faaliyetlerinde, avlanan 37 şahsın av belgelerini kontrol etti. Kontrollerde usulsüz olarak avlandığı belirlenen 2 şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari para ve tazminat cezası kesildi.

Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız olarak süreceği belirtildi.





