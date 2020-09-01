Usta öğretici alım başvurularında değişiklik yapıldı

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nden (HEM) başvuru işlemlerine ilişkin olarak yapılan duyuruda, “2020-2021 eğitim öğretim yılı ücretli usta öğretici başvurularının şahsen yapılacağı belirtilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, pandemi süreci doğrultusunda başvuru yönteminde değişikliğe gitti.

Söz konusu yöntem değişikliğinden sonra ücretli usta öğretici başvurularının internet üzerinden yapılacağı duyuruldu. Başvurular, e-yaygın sisteminden, e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapılarak bu ekrandaki başvuru seçeneğinden yapılacak. Gerekli belgeler sisteme dijital olarak yüklenecek, daha sonrasında ise aynı evraklar başvuru onayı için Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’ne teslim edilecek.

Usta öğretici olarak, örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticilerin, emekli öğretmenlerin, yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ve öğretim görevlileri, resmi kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler başvuruda bulunabilecek.

Ekim ayında başlaması öngörülen kurslarda görevlendirilecek usta öğretici adaylarından başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, alanında eğitim bölümünde işaretlenen belgelerin aslı ve fotokopisi, ek puan alanında işaretlenen belgelerin aslı ve fotokopisi, alanında iş/hizmet deneyimi hesaplamak için SGK’dan alınacak 4/A hizmet döküm cetveli, askerlik durum belgesi, aile hekiminden alınacak çalışmasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu, adli sicil kaydı, oryantasyon belgesi (Eğitim fakültesi mezunları ve pedogojik formasyonu olanlar hariç) ve hijyen eğitimi (Güzellik ve saç bakımı alanında başvuruda bulunanlar tarafından verilecektir)” belgeleri istenecek.