Usta Gazeteci Ömer Kösebalaban hayatını kaybetti

Evli ve üç çocuk babası olan Ömer Kösebalaban yakalandığı amansız hastalık nedeniyle Acıbadem Kayseri Hastanesinde tedavi görüyordu. Usta Gazeteci Kösebalaban bugün tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamayarak vefat etti.

Kahramanmaraş ve Afşin'de gazeteciliğin önemli temsilcilerinden Ömer Kösebalaban'ın vefatı ailesi ve sevenleri başta olmak üzere basın camiasını derinden üzdü.

Genç yaşta hayata veda eden Kösebalaban'ın cenazesi 17.Eylül 2019 öğle namazının ardından Afşin Ulu Camiden kaldırılarak Afşin Asri Mezarlığında toprağa verilecektir..



