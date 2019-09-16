banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Usta Gazeteci Ömer Kösebalaban hayatını kaybetti

Yeşil Afşin Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ömer Kösebalaban 44 yaşında hayatını kaybetti.

Usta Gazeteci Ömer Kösebalaban hayatını kaybetti
banner143

Evli ve üç çocuk babası olan Ömer Kösebalaban yakalandığı amansız hastalık nedeniyle Acıbadem Kayseri Hastanesinde tedavi görüyordu. Usta Gazeteci Kösebalaban bugün tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamayarak vefat etti.

Kahramanmaraş ve Afşin'de gazeteciliğin önemli temsilcilerinden Ömer Kösebalaban'ın vefatı ailesi ve sevenleri başta olmak üzere basın camiasını derinden üzdü.

Genç yaşta hayata veda eden Kösebalaban'ın cenazesi 17.Eylül 2019 öğle namazının ardından Afşin Ulu Camiden kaldırılarak Afşin Asri Mezarlığında toprağa verilecektir..


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner116