ÜSKİM heyeti, Elbistanlı sanayicilerle buluştu

İlk olarak Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy’u ziyaret eden, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Şekkeli ile Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nesih Tanrıverdi, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdiler.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Şekkeli ile Eski Bakanlık Müşaviri ve Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nesih Tanrıverdi ve müdürlük personeli Abdulkadir Çiçek, daha sonra ilçede sanayi üretimi ve ihracat alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların yöneticileri ile bir araya geldiler.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Genel Sekreteri Yüksel Gözüdeli ve KOSGEB Memuru Gazi Polat ile birlikte Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaları ziyaret eden ÜSKİM heyeti, burada devlet destekleri, üniversite-sanayi işbirliğinde yapılabilecek çalışmalar ve sektör faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla sunulabilecek destekler hakkında detaylı bilgiler aktardılar.











