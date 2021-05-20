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Üreticiyi vuran zirai donla ilgili ‘afet bilgi formu’ hazırlandı

 Elbistan’da kayısı ağaçları başta olmak üzere ayçiçeği, şekerpancarı ve mısır gibi ürünlerde ciddi zarara neden olan zirai don sonrasında yapılan hasar tespit çalışmaları doğrultusunda afet bilgi formu hazırlanarak bakanlığa gönderildi.  

Üreticiyi vuran zirai donla ilgili ‘afet bilgi formu’ hazırlandı
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Elbistan’da kayısı ağaçları başta olmak üzere ayçiçeği, şekerpancarı ve mısır gibi ürünlerde ciddi zarara neden olan zirai don sonrasında yapılan hasar tespit çalışmaları doğrultusunda afet bilgi formu hazırlanarak bakanlığa gönderildi.  

Elbistan’da 9 Mayıs’ı 10 Mayıs’a bağlayan hece saatlerinde 50-60 kilometre hızla esen poyraz hava sıcaklığını ciddi şekilde düşürdü. Eksi 4'e kadar düşen soğuk nedeniyle geniş bir alandaki meyve ağaçları ve yaz ekilişleri zirai dondan olumsuz etkilendi. TARSİM eksperleri ile Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve Elbistan Ziraat Odası tarım danışmanları sahadaki hasar tespit çalışmaları yaptı. Zirai donunun vurduğu yerlerin başında ise Sultan Korusu grup mahalleleri geldi. Buradaki hemen hemen tüm mahallelerdeki kayısı ağaçları ciddi hasar gördü. Zirai don, ova kesimde yer alan mahallelerde ise mısır, ayçiçeği ve şekerpancarı tarlalarında etkisini gösterdi.

Kayısı ağaçlarını sigortalatan kayısı üreticileri ise, zararlarını telafi etmek için TARSİM’e başvurdu. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de hasar tespit çalışmalarını tamamladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçiler ve üreticilerle görüşerek sahada geniş kapsamlı çalışma yaptı. Zirai dondan zarar gören tüm ürünlerle ilgili rapor tutuldu. Tutulan bu rapor, ‘afet bilgi formu’ oluşturularak Tarım ve Orman Bakanlığı’na gönderildi.

Bakanlığın yapacağı incelemenin ardından Elbistan’ın afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceği belli olacak.

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Üreticiyi Vuran Zirai Donla Ilgili Afet Bilgi Formu Hazırlandı