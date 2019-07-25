Üreticiye yüzde 60 hibe destekli 4 bin ceviz fidanı dağıtılacak

Ceviz fidanı almak isteyen yetiştiriciler, 50-160 adet arasındaki talep başvurularını, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapabilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarım Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca 2019 yılı sonbahar fidan dikim döneminde uygulanması planlanan meyve fidanı dağıtımı projesi kapsamında Elbistan’da 4 bin adet ceviz fidanı dağıtılacak. Fidan bedellerinin yüzde 60’ı Büyükşehir Belediyesi, kalan yüzde 40’ı ise çiftçiler tarafından karşılanacak. Ceviz fidanı talep eden çiftçinin, en az 3, en fazla da 10 dekar arazisi olması gerekiyor. Çiftçiler, 50 ila 160 kök arasında fidan alımı için başvuruda bulunabilecek. Ceviz fidanı talep eden çiftçiler, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne müracaat ederek kayıt yaptırabilecekler. Çiftçiler, her bir fidan için 4.75 TL olan katkı paylarını ilgili banka şubesine ‘Fidan Çiftçi Katkı Bedeli’ açıklaması ile yatıracak.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Ceviz fidanı talep başvuruları başlamış olup; ceviz bahçesi tesis edecek çiftçilerimizin ilgili parselin tapu kaydı ve bankadan alacakları dekont ile beraber Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca fidan talebi 4 bin adet ile sınırlı olup talep sayısı dolduğu zaman başka başvuru kabul edilmeyecektir” denildi.