banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Üreticiye yüzde 60 hibe destekli 4 bin ceviz fidanı dağıtılacak

Elbistan’da, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarım Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca yüzde 60’ı hibe destekli olmak üzere 4 bin adet ceviz fidanı dağıtılacak.

Üreticiye yüzde 60 hibe destekli 4 bin ceviz fidanı dağıtılacak
banner145
banner143

Ceviz fidanı almak isteyen yetiştiriciler, 50-160 adet arasındaki talep başvurularını, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapabilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarım Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca 2019 yılı sonbahar fidan dikim döneminde uygulanması planlanan meyve fidanı dağıtımı projesi kapsamında Elbistan’da 4 bin adet ceviz fidanı dağıtılacak. Fidan bedellerinin yüzde 60’ı Büyükşehir Belediyesi, kalan yüzde 40’ı ise çiftçiler tarafından karşılanacak. Ceviz fidanı talep eden çiftçinin, en az 3, en fazla da 10 dekar arazisi olması gerekiyor. Çiftçiler, 50 ila 160 kök arasında fidan alımı için başvuruda bulunabilecek. Ceviz fidanı talep eden çiftçiler, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne müracaat ederek kayıt yaptırabilecekler. Çiftçiler, her bir fidan için 4.75 TL olan katkı paylarını ilgili banka şubesine ‘Fidan Çiftçi Katkı Bedeli’ açıklaması ile yatıracak.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Ceviz fidanı talep başvuruları başlamış olup; ceviz bahçesi tesis edecek çiftçilerimizin ilgili parselin tapu kaydı ve bankadan alacakları dekont ile beraber Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca fidan talebi 4 bin adet ile sınırlı olup talep sayısı dolduğu zaman başka başvuru kabul edilmeyecektir” denildi.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
rıddoo 4 hafta önce

ak dava ile elbistan yeşilleniyor AK DAVA HAK DAVA

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner116